En las redes sociales, Mara Cifuentes reveló que su colapso mental se debió a un amor tóxico.

Mara es en la actualidad una de las modelos más importantes del país.

Ella se dio a conocer en La agencia, reality de Caracol, y a partir de ese momento le han llovido halagos y contratos.

Sin embargo, su vida no es color de rosa y hace unas semanas confesó que tuvo que ser internada en una clínica de reposo debido a la depresión y a un ataque se ansiedad.

Mara no se había referido a las razones que estallaron este colapso mental, hasta ahora, cuando lo dijo todo a través de sus redes sociales.

Lo sé todo grabó unas historias en las que la modelo afirmó que había tenido una relación tormentosa, de idas y venidas con un hombre: Camilo Tocancipa, quien fue mostrado en el programa.

De acuerdo con el magazín, Mara les dijo a ellos en su momento que Camilo era su mejor amigo.

Sin embargo, en aquellas historias confesó que con él tuvo una relación que la llevó al extremo.

“La verdad había muchos sentimientos y siempre volvía a lo tóxico. En enero yo había decidido terminar esta relación porque me había dado cuenta de una gran mentira, de una traición”.

En esa época se alejó de todo y fue entonces cuando decidió darse una oportunidad en el amor con Bella Castiblanco y Alejandro Betancourt.

De acuerdo con Mara, todo iba bien hasta que en una fiesta se volvió a encontrar con este hombre, quien le pidió una nueva oportunidad en el amor.

“Empieza a pedirme perdón, que volviéramos. Me pintaron pajaritos en el aire y la verdad es que él me decía que ya, que yo era su mujer. Yo me volví a enamorar de él, volví a esa relación tóxica y me alejé de ‘Isa’ y de ‘Alejo'”.

Y agregó: “En resumidas cuentas, regresé a Colombia y me di cuenta que él había estado con dos chicas. Debido a eso sufrí una crisis de ansiedad, de celos. Me enloquecí, quería simplemente apagarme”.