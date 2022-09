Hailey Bieber aclaró si ella fue la tercera en la relación de Justin y Selena Gómez

La relación entre Justin Bieber y Hailey ha sido motivo de discusión desde que se supo que estaban juntos, pues culpan a la modelo de que la relación entre Justin y Selena Gómez hubiese terminado. El noviazgo que llevaban los cantantes era uno de las más queridos por sus fanáticos, y todo parecía muy estable, duraron casi 10 años juntos y seguro sus seguidores imaginaron que terminarían casados.

Lea también: ¿Qué enfermedad tiene Justin Bieber y por qué canceló su tour?

Pero en esas vueltas del destino y de la vida, cuando todo parecía que iba bien entre Bieber y Gómez dieron por terminada su relación y al poco tiempo se supo que el cantante cantante canadiense estaba saliendo con la modelo, y causó aún más sorpresa la noticia de que se iban a casar, rompiendo el corazón de milllones de fánaticos que solo ‘tenían ojos’ para Selena.

También le puede interesar: Justin Bieber mostró su rostro con parálisis facial y explicó qué le pasó

Esto hizo que muchos rumores se desataran y culparan a Hailey del fin de la relación Justin-Selena, incluso se dijo que la modelo empezó a salir con Justin cuando él aún se encontraba con la cantante de ‘Lose you to love me’. Ante esto Hailey dio una entrevista en la que se refirió al tema explícitamente como nunca lo había hecho y respondió si fue la tercera en la relación.

No se vaya sin leer: Hailey Bieber estalla contra los fans de Selena Gómez y pide que la dejen “en paz”

Hailey dijo que “cuando él y yo comenzamos a vernos o cualquier cosa similar, él nunca estuvo en una relación, nunca en ningún punto. No es mi carácter arruinar la relación de otra persona, nunca haría algo así, fui criada mejor que eso, no estoy interesada en hacer eso y nunca lo estuve”, además agregó “sé de hecho que lo mejor para ellos fue cerrar esa puerta”.

Finalmente cerró el tema afirmando “es difícil hablar sobre esto porque no quiero referirme sobre ninguna de las dos partes”, dando a entender porque no habia hablando antes del tema y que no diría más respecto a esto.