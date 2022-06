Justin Bieber mostró su rostro con parálisis facial y explicó qué le pasó

Justin Bieber ha tenido que lidiar con muchas cosas a lo largo de su vida, enfermedades, excesos, y muchas polémicas. Tanto, que lo ha llevado a estar en varias oportunidades fuera de los escenarios. Ahora parece que otra enfermedad más lo ha atacado y directamente a su cara.

El cantante volvió hace relativamente poco a los escenarios, luego de estar varios años en recuperación mental, teniendo en cuenta que debido a todos los problemas, polémicas y críticas que recibió en una temporada de su vida. Luego de toda su relación tóxica con Selena Gómez, Justin Bieber fue una de las personas más odiadas de internet, teniendo en cuenta que le causó gran daño a la cantante a raíz de las tantas infidelidades que le hizo.

Pero eso no fue todo, de hecho, los dos famosos terminaron sufriendo emocional y mentalmente por tantas circunstancias en las que se vieron envueltos, además de los comentarios de las personas externas que más los criticaban.

Todo esto lo afectó tanto que dejó de hacer shows en vivos y se tomó un respiro para recuperarse. Esto trajo cosas muy buenas, entre ellas, su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin, le trajo mucha estabilidad emocional y puso las cosas en su orden por lo menos en redes sociales y su intimidad.

Ahora el cantante se enfrenta a una nueva situación que comprometió su salud completamente. Desde hace varios años el artista había dejado claro que sufría de una rara enfermedad por una picadura de mosquito que podría traerle depresión, dolores en los huesos, etc. Pero no era fácil de determinar. Ahora por un virus llamado Ramsay Hunt, le afectó un nervio del oído y le causó una parálisis de media cara lo que no le permite parpadear ni sonreír.

A raíz de esto afirmó que tendría que retirarse un tiempo de los escenarios, cancelando varios de sus conciertos próximos, pues parece que la situación es delicada.