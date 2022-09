Nórida Rodríguez se refiere por primera vez a la muerte de su esposo ‘Toto’ Vega, “te amaré por siempre”

Hace cerca de 24 horas Colombia se despertó con la triste noticia de la muerte del actor y director Ariosto ‘Toto’ Vega, el reconocido artista se encontraba en Barichara, Santander, desarrollando el Festival de Cine Verde, del que era co-director. Tras realizar el evento de clausura ‘Toto’ se sintió mal de salud y cayó al piso por lo que fue necesario llamar al servicio de urgencias.

Infortunadamente su cuerpo no resistió y no fue posible mantenerlo con vida, según han informado su fallecimiento se debió a un problema cardíaco, hace unos días se venía sintiendo con cansancio y dolor de cabeza, pero no le dieron mayor importancia al relacionar los sintomas con el estrés propio de llevar a cabo el Festival.

Su relación con Nórida

La pareja de artistas estuvo unida por más de 20 años, en los que siempre se dejaron ver muy enamorados compartiendo proyectos personales y laborales. Días antes del suceso Norida compartió una publicación en sus redes sociales en las que celebraba la vida de ‘Toto’ quien cumplió 52 años y a quien le dedicó las siguientes palabras “Te amo esposo. Bendigo y celebro tu vida.

Las primeras palabras tras la partida de ‘Toto’

Aunque pasadas algunas horas del fallecimiento de ‘Toto’ Nórida fijó en su cuenta de Twitter una publicación de enero del 2021, en la que se podía ver un video en Barichara con ella como protagonista grabado por su esposo junto al texto “La vida se pasa volando, así que asegúrate de ser el piloto”, hasta la mañana de este martes la actriz compartió unas palabras en referencia a la muerte de su pareja.

“Amor de mi vida, fue muy poco tiempo, nos quedó faltando todo. Mi corazón está roto, pero con los pedazos que me quedan te amaré por siempre”, se puede leer en la publicación que está acompañada de cuatro fotos de ‘Toto’.