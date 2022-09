Así fue el proceso de reconstrucción de glúteos de Yina Calderón

Hace pocas horas la DJ Yina Calderón se sometió a una cirugía en los glúteos para reubicar las prótesis después de dos años tras haber luchado contra los biopolímeros. Es así como justo antes de entrar al quirófano envió un mensaje de reflexión a quienes se quieran someter a este tipo de procesos, pues advirtió de que tan minucioso debe ser la selección para no pasar por lo que ella vivió años atrás.

“Yo sé que a mí me va a salir todo súper bien, quiero que me deseen suerte la gente que me quiere y si me pone un poco triste, porque este es un procedimiento fuerte, pero yo he sido muy fuerte. Aquí estoy canalizada, vamos a hacerle y les contaré cómo me fue”, contó en primera instancia.

Luego hizo hincapié en todo lo que fue su padecimiento por ocho años, y en especial de la manera en la que lo sobrellevó, aunado a la forma en la que aceptó también parte de su responsabilidad en lo ocurrido.

“Esto es una pesadilla para mí, que espero que hoy termine. Hoy cierro un capítulo importante para mí y estoy muy contenta porque me vuelvo a poner mis prótesis después de dos años” — Yina Calderón

Insistió en conocer cuáles son los productos avalados para ese tipo de cirugía o retoques, pero sobre todo en tener claro qué ocurrirá luego que la anestesia haya hecho efecto y el paciente esté en manos de los médicos. Visiblemente sensible dijo que despertaba del mal sueño.

“Llevó padeciendo los biopolímeros hace ocho años, no culpo a la persona que me los puso, porque siento que Dios se encarga de eso, y segundo, que yo también tuve responsabilidad porque yo sabía que algo me iban a inyectar”, mientras se logra ver el primer resultado de la cirugía.