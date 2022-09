Mostró de más: Evaluna filtró foto de Camilo en la ducha y los comentarios no esperaron

Los artistas Camilo Echeverry y Evaluna Montaner han ganado gran reconocimiento durante los últimos meses, en especial por algunos temas que lanzaron juntos y que al día de hoy son todo un éxito, además de la relación amorosa que mantienen y de la cual nació índigo, su primer hijo.

De hecho, recientemente subieron un video a la cuenta de Instagram de Camilo en donde anunciaron una gran noticia: fueron nominados a los premios Latin Grammy por las canciones ‘Índigo’ y ‘Baloncito viejo’. En total, Camilo recibió seis nominaciones, mientras que Evaluna recibió dos.

Además de su carrera musical que va en aumento, otros aspectos de la vida personal de los famosos logran llamar especial atención de sus millones de seguidores. Así, la pareja ha sido centro de comentarios, e incluso críticas, por asuntos relacionados a índigo o la celebración de su matrimonio.

La foto que subió Evaluna de Camilo desnudo

En una nueva oportunidad, la cantante venezolana e hija del reconocido cantante Ricardo Montaner, generó diversas reacciones entre su público luego de publicar una serie de fotografías en Instagram.

En las dos primeras fotos del post se ve a Evaluna sentada sobre una patineta de skate vistiendo un pantalón de retazos blancos, morados y cafés, lo que se llevó más de un halago en la sección de comentarios en los que resaltaron su belleza.

Sin embargo, la última foto fue la que más llamó la atención, pues se alcanza a ver a Camilo de espaldas en la ducha, a través de un vidrio empañado que revela más de lo esperado.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. “Eso no se hace”, “pobre Camilo, no tiene ni privacidad”, “uno monta una foto así y te cierran el Instagram por inmoral. No entiendo” o “deja mucho que decir de los principios y valores de ustedes, que seguro son excelentes dado por sus padres”, son algunos de ellos.