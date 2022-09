“Me empezaron a dar unos calores, pero no es la menopausia”: Mary Méndez habla de su abanico

La presentadora Mary Méndez contó en un detrás de cámaras algunas infidencias que ocurren en La Red. Entre ellas, sus fans le preguntaron por el accesorio que siempre usa en set de grabación del programa más chismoso de la farádula nacional.

En sus historias de instagram y luciendo las mismas prendas con las que grabó el programa compartió el por qué no puede vivir sin echarse fresco pese al frío bogotano, pero recordemos que las luces en los estudios de televisión son muy fuertes y también producen altas temperaturas que los presentadores deben tolerar.

Ante el cuestionamiento, Mary Méndez respondió que “me preguntan por qué utilizo abanicos… yo no sé. A mí este año me empezaron a dar unos calores, no es la menopausia, gracias, no estoy ni siquiera premenopáusica, aunque a ustedes eso no les debe incumbir, pero bueno”, aseguró.

Mary Méndez y la publicación que puso a pensar a muchos sobre sus vidas

Esta vez Mary Méndez llegó con 12 frases para acercarse más a los logros y es que ver reflexionar a la presentadora de ‘La Red’ en sus publicaciones en la red social Instagram se ha hecho más que rutinario y es por ello que muchos de sus seguidores se toman los posts mas que en serio para poder discernir sobre determinado tema.

Ahora presentó una especie de recordatorios en las que resaltó especialmente tres de ellas, las cuales cumplen con todos los requisitos para coincidir y fomentar el amor propio en cada ser.

Los 12 recordatorios de Mary Méndez

“Toda mejora con amor” es uno de ellos, y es que no hay dudas de que cuando cada atención se hace presente en el día a día, por muy mal que esté o deteriorado el corazón no existe nada más sublime que el amor para poder reestablecer todo.

Otro de los resaltados por la presentadora dice que “la intuición es real, confía en ella”. Para Platón, la intuición era la función más alta de la inteligencia, una forma de obtener conocimiento que no se consigue con la observación, ni la experiencia, ni la inferencia o la razón.

Aprender a confiar en la intuición, definitivamente, es una práctica, y toma compromiso y dedicación al igual que construir cualquier nuevo hábito. Pero el proceso es más fácil de lo que se cree, pues es una especie de conjetura emocional o presentimiento, que se puede agudizar con la ayuda de algunas sencillas técnicas.

Y finalmente “algunas veces lo que nos pasa en años, sucede en tan solo un instante”. La eterna lucha por intensificar las metas, el trabajo de años por solo unos segundos en la razón que Mary Méndez señala. Es reconocer que el éxito es pasajero, así como las situaciones de incomodidad, así sean luchas que se extiendan por un largo periodo.