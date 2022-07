Mary Méndez asegura que no es tacaña y que no sabe medir su bondad

Mary Méndez pausó por un momento sus entrenamientos, rutinas, dietas y en especial sus fotografías en traje de baño para llegar con un mensaje reflexivo que invita a hacer una visita al interior.

Y es que reposteó una imagen con un texto contentivo de mucha realidad sobre lo que significa para muchos entregarlo todo, y en aquellos que no se atreven a compartir ni con ellos mismos.

“Quien no aprende a dar definitivamente no está listo para recibir, la tacañería es tal vez el mayor obstáculo para el desarrollo de un ser humano. A una fuente seca nada se acerca a beber, el problema del tacaño no es que no le dé a los demás, es que al final no ha aprendido a darse a sí mismo; a mí me gusta la gente que da sin miedo, que se comparte sin dejarse nada, esa gente que es como un hogar donde todos caben, una mesa donde todos comen, un corazón donde el amor jamás falta. A mí me gusta la gente que tiene la cabeza llena de abundancia”.

Pero no quedó allí, pues Mary Méndez reveló el propósito de la publicación de la imagen asegurando que con ella pasa algo similar, pero de manera paralela y es que confesó que algunas veces da de más, y que eso puede ser perjudicial.

“Tacañería en tiempo, en palabras, en sentimientos, en acciones … El problema con los géminis es que no nos medimos con nuestra bondad … y si, eso, con algunas personas con quienes nos relacionamos, es un problema”, dijo en primera instancia.

Y luego continuó con lo que puede significar mantenerse de la misma forma y prolongar su manera de entrega, en especial a quienes terminan siendo unos mal agradecidos.

“No debemos cambiar la característica, debemos identificar a aquellas personas que no la saben recibir, gracias carito por este repost Carolina Cruz Osorio ❤️ gracias Santiago Molano por esta realidad”, finalizó.