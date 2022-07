Daniella Álvarez cuenta todo sobre su amor con Daniel Arenas

El proceso que Daniella Álvarez ha tenido que enfrentar después de que le amputaran su pierna izquierda a causa de una isquemia, no ha sido nada fácil. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que se tomara unas merecidas vacaciones por el viejo continente.

Puede leer: Aura Cristina Geithner dice experimentar lo que pensó que jamás viviría

Y es que en su más reciente publicación presentó un video compuesto por las postales más hermosas del viaje, además de cómo logró trasladarse de un lado a otro para visitar junto a su pareja los lugares más emblemáticos de Europa.

Es así como al pie de publicación la Miss Colombia 2011 Daniella Álvarez abrió su corazón en agradecimiento a su pareja con unas palabras que todos están adorando en su red social de Instagram.

“Como me lo dijiste un día amor lindo: ‘de la mano, caminando, rodando o cargándote si es el caso’ 🥲 Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional, ese que no mira las dificultades o las circunstancias, ese que no ve lo que hace falta sino la esencia de mi corazón”.

Enfatizó lo que ha sido realizar el viaje y en algunas de los obstáculos que se presentaron en un principio, pero que lograron superar rápidamente. “Esta aventura ha estado llena de retos, aún y con mi herida en el pie sin poder caminar decidiste cruzar el mundo conmigo❤️ y pues… nada como usar tus zapatos 3 tallas más grandes que los míos para poder tener mi aparato de oxígeno en el 🦶🙉.”

Ya por último agradeció a Daniel Arenas por el apoyo, la dedicación y en especial por el amor manifestado y en ayudarle a cumplir cada uno de sus sueños.

“Siempre llenos de bendiciones conseguimos a último minuto nuestra propia scooter 🛴 para no apoyar el pie mientras cicatriza… y bueno, gracias por hacer nuestros sueños realidad, por cargarme, por curarme, por cuidarme, por consentirme, por todo y más 😍…Te amo Daniel Arenas ❤️ ❤️ ❤️ ❤️”.