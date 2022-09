“Me insultan porque estoy vieja”: Margarita Rosa habla de su edad y sale propuesta de matrimonio

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices más recordadas en el país, por su participación en telenovelas como: ‘Café con aroma de mujer’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ y ‘Gallito Ramírez’. Además, de su rol como presentadora durante varias temporadas en el ‘Desafío’, sin dejar de lado, su faceta como escritora, compositora y cantante.

Asimismo, ha sido reconocida por estar activa durante las pasadas elecciones presidenciales y por supuesto, una de las mayores opositores del gobierno Duque. Y es que la presentadora utiliza sus redes sociales, para referirse no solo a las diferentes situaciones que enfrenta el país, sino también, a uno que otro detalle de su vida privada.

Le puede gustar: ¿Samuel Moreno, eres tú? La reacción de Juan Diego Alvira en calle de Bogotá

Esta vez fue la ocasión, en TikTok se viralizó un video de Margarita, en el que la actriz asegura: “Yo me he preocupado durante muchos años de exhibir mi cuerpo, de mostrarme como una mujer bella, en lo posible. Cuando las mujeres que hemos sido catalogadas como bellas empezamos a envejecer, la gente se ofende. A mí me insultan porque me estoy volviendo vieja”.

Seguidamente, la escritora agregó: “Se paga un precio más alto que el de la mujer que no ha sido considerado bonita, porque las mujeres bellas perdemos ese valor y es dramático”.

Además, indicó que con el paso de los años las cosas no son para nada fáciles, ya que, al verse en el espejo, comienza a llenarse de inseguridades y revelar con cuáles no se siente cómoda o no le gustan. Teniendo así, una consciencia más clara de su cuerpo y rostro, fueron algunas de las declaraciones de Francisco.

Puede leer: Mujer se ofreció a llevar en su vientre a su propia nieta como madre sustituta

Ante las críticas que recibe constantemente Margarita, salió en su defensa la también actriz Marcela Gallego, quien por medio de su cuenta de Twitter no solo compartió el clip, sino que, además, agregó: ¡Amo a @Margaritarosadf! Le podría proponer matrimonio inmediatamente. Oigan, pues, esto que dice. Cuánta razón!#TikTok

Por sus sorprendentes declaraciones, Margarita no dudo en responderle a su colega: “Gracias, Marcela, por tu arte. Gracias también a los que comentaron amablemente este post. No todo es trol por acá”, afirmó la escritora.

Pero, no fue la única, pues, el tweet se llenó de comentarios de apoyo para Margarita, resaltando que son pocas las mujeres que se atreven a hablar sobre la edad y aún más, si han sido figuras importantes dentro del mundo de la actuación y el entretenimiento.