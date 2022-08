Mara Cifuentes volvió a modelar tras su lucha contra la depresión y las adicciones

Mara Cifuentes es una modelo trans que saltó a la fama en 2019 tras su participación en el reality de Canal Caracol ‘La agencia, batallas de modelos’; desde ese entonces, no ha parado de sonar en los diferentes espacios de farándula.

La modelo ha compartido en sus redes sociales detalles de su vida como su transición de hombre a mujer, cómo vivió su niñez y cómo vive ahora con su reconocimiento; además, también abrió su corazón frente una situación de su vida personal.

Mara le contó a sus seguidores que hace un tiempo se había vuelto adicta al Tusi, una derivación de la cocaína que contiene compuestos de la droga LSD y un poco del MDMA que provoca en el consumidor una sensación falsa de control, un elevado estado de excitación del sistema nervioso y en algunas oportunidades genera alucinaciones.

Aparte de esto, la modelo también luchaba contra la depresión, una enfermedad mental que altera el estado anímico, haciendo que los sentimientos de tristeza, ira y frustración interfieren con la rutina diaria de la persona.

“He estado muy juiciosa tratando de enfocarme en mí misma, estoy con un equipo de médicos trabajando en mi salud mental, también estoy con tratamiento de pastillas (…) Antes no era capaz de dormir porque estaba pasando por una crisis, me interne en un hospital y en medio de una ellas me escape”, afirmó Mara Cifuentes a la Revista Vea.

Mara Cifuentes regresa al modelaje tras luchar contra la adicción y la depresión

En Medellín se organizó un evento de una marca muy famosa de ropa interior que contó con la presencia de algunas modelos ‘senior’ como Tatiana de los Ríos y Camila y Mariana Dávalos, y también con el regreso de Mara Cifuentes a las pasarelas.

La modelo habló con el programa La Red Caracol de su regreso a las pasarelas: “feliz de estar acá haciendo lo que me gusta con la gente que amo. Estaba trabajando en mí, en mi físico, en mi mente, en mi alma, tuve que alejarme de mi trabajo por la lucha contra la depresión, no puedo decir que ya estoy bien porque es una lucha constante, pero estoy feliz de hacer lo que me gusta”.

Mara es uno de los símbolos de la comunidad LGTBIQ, que la ven como una embajadora de su lucha y le envió un mensaje a los que pertenecen a su gremio: “Creo que puedo levantar mi voz por esas sirenitas que hoy en día son muchas las que están trabajando en las diferentes ferias colombianas. Me alegra demasiado ver todas las puertas que se han abierto”.

“Hay momentos de debilidad, que te van a dar duro, pero es de encerrarte en ti, trabajar en tu mente, en tu alma y en tu cuerpo y salir adelante nuevamente; aquí estoy y aquí me voy a quedar”, finalizó Mara Cifuentes.