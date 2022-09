‘Imposible no quererla’ Abuelita usa el dinero de su pensión para llenar álbumes del mundial

La fiebre del mundial se viene apoderando de todos los hinchas del fútbol, el pitazo inicial se siente cada vez más cerca y los aficionados de este deporte cuentan los días para disfrutar de un mes a puro fútbol. Una perfecta antesala del evento es el álbum oficial del mundial que desde que fue lanzado causó la euforia de los hinchas que se rebuscan dinero para comprarlo junto a las láminas.

Del álbum se han conocido muchas historias, niños que sorprendieron a sus padres por gastar miles comprando láminas, otros que no lo han podido comprar y han dibujado o impreso las láminas, hasta estafas relacionadas con el álbum se han conocido, pero esta historia seguro les va a tocar el corazón de hincha y sobre todo los hará aguar los ojos.

Abuelita adópteme como su nieto

En Argentina vive Ana del Rosario Mulet, una mujer de 75 años aficionada al fútbol, pero aún más que eso a su familia. La abuelita decidió destinar el dinero de su pensión para llenar el álbum del mundial, sin escatimar en gastos compró varios ejemplares y láminas para seguir con su tradición. Resulta que cuando la mujer llegó a la tercera edad empezó a llenar álbumes de diferentes torneos, al momento acumula 20 completos.

Pero lo mejor de todo es porqué lo hace, la abuelita contó que tiene 15 nietos, y aunque algunos de ellos ya crecieron aún quedan 6 que son pequeños, por eso quiere llenar 6 ejemplares del álbum del mundial para dejárselos como recuerdo a los pequeños cuando ya no esté. En el mundial del 2014 completó 14 álbumes y se los regaló a sus nietos.

“No me interesa cuánto cuesta llenarlo, cuánto sale cada paquete de figuritas. Yo soy jubilada y pensionada, y no es mucha la pensión que cobro. Pero moneda que voy teniendo, no la llevo al banco, compro un paquete de figuritas para abrir con mis nietos, o un chocolate para regalarles y compartir con ellos. La vida es el hoy”, aseguro la abuelita.