Así luce ‘la mujer más peluda del mundo’, luego de rasurarse al encontrar el amor de su vida

“Natty” nació en el 1999 y según lo relato su propia madre, le dijeron que había nacido con más cabello de lo normal, lo que en un principio le pareció normal, hasta que se dio cuenta de que era en exceso. Poco a poco ‘Natty’ empezó a llevar una vida normal. A pesar de los comentarios que recibía por parte de muchas personas que no entendían qué le pasaba, sobre todo, los niños en el colegio.

Sin embargo, rápidamente encontró la aceptación en su familia y la fuerza necesaria para seguir adelante. Natty nació con el síndrome de Ambras, una enfermedad congénita de la piel muy rara que provoca un crecimiento excesivo de vello en todo el cuerpo, con excepción de las palmas de las manos, las plantas de los pies y las membranas mucosas.

“Mi esposa quería salir del hospital, el doctor no la daba de alta por temor a que la abandonara. Le dije al médico que nunca dejaría a mi hijo sin importar nada. Tenemos suerte de que ella haya nacido en nuestra familia” afirmó papá de ‘Natty’.

En el 2010, la niña ganó por ser la mujer más peluda del mundo. A pesar de que su condición ya no le incomodaba para nada, conoció a su pareja y decidió empezar a depilarse el rostro seguido. A los 17 años conoció a este hombre que han decidido mantener en el anonimato, “Comenzó como una amistad, luego nos convertimos en pareja. Cuando hablábamos, yo estaba feliz. Cuando estábamos juntos, me sentía cómoda y nos escuchábamos. Era un tipo de amor que no esperaba que me pasaría a mí”

Ahora, en redes sociales, comparte la nueva forma en la que se ve e inspira a todos los que sufren de dicho condición y los que no también, pues es el claro ejemplo del amor propio, en cualquiera de las presentaciones y cómo el apoyo de los amigos y familia si hace diferencia.

la chica lobo pantallazo tomado de portal web ctgn la chica lobo pantallazo tomado de portal web ctgn