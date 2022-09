La dramática escena improvisada de ‘Pasión de gavilanes’ que no estaba en el guion final

Muchas veces todo el material planeado para una serie, película o novela no siempre llega al corte final por diferentes razones como tiempo, imprevistos o decisiones creativas. Y en el caso de ‘Pasión de gavilanes’ no fue la excepción ya que se filtró un detalle sobre una escena que los televidentes pasaron por alto en su momento, pero que originalmente no estaba en el guion.

Esta novela figura como una de las más exitosas de Colombia en los últimos años, ganando una gran base de fanáticos que siguieron la historia y la vida de sus personajes durante los más de 250 episodios. Pero tal parece que hay un par de detalles curiosos que muchos de ellos desconocían y que salen a luz años después de su transmisión.

Puede leer: Mario Cimarro de Pasión de gavilanes se convierte en papá

De cara al final de la primera tanda de episodios de Pasión de gavilanes, una de las subtramas más destacadas es la del secuestro de Juan Reyes. La autora de este delito se trataba de la despiadada Dinora Rosales, quien terminó obsesionada con el galán.

Y en una de las escenas donde ella va a visitar al cautivo para revisar su estado, en su misma obsesión comienza a acariciarlo y a tocarlo mientras él oponía resistencia. Acto seguido, la mujer termina besando a Juan en un golpe de pasión, pero él la escupe en su cara a modocomo muestra de rechazo.

Lea también: Pasión de Gavilanes sus versiones en México, España y Filipinas

Pero de acuerdo con la información del portal OK Diario, este detalle no estaba escrito en el guion de Pasión de gavilanes, siendo una curiosa improvisación de parte del actor Mario Cimarro como parte de un toque extra para hacer más creíble el rechazo que sentía por la mujer que lo tenía atado contra su voluntad.

A propósito de esto, la actriz Lorena Meritano confesó que a pesar de lo inesperada que fue la acción improvisada de su compañero, no sintió asco u ofensa alguna ya que “era parte de la euforia de la escena”.

Por otro lado, a raíz de las declaraciones de la actriz, Cimarro salió a desmentir parte de su testimonio en una entrevista con la revista People, revelando que él nunca la escupió realmente y que “no recibió absolutamente nada más que aire en su rostro, en su pecho, en su linda cabellera”.