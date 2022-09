Juan Diego Alvira vivió primiparada en Transmilenio: En el ‘Día sin Carro’ le abrieron la maleta

Con el objetivo de reducir las emisiones de material particulado en la ciudad, este jueves, hasta las 9:00pm, se desarrolla el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá y en municipios como Chía y Mosquera, Cundinamarca, hasta las 8:00pm.

Esta jornada se enmarca en la ‘Semana de la Bici’ y tiene como propósito reducir en por lo menos 57% el material particulado y en 43% las emisiones de carbono negro.

Desde muy temprano, varios usuarios denunciaron falta de demanda de buses de Transmilenio, como en el Portal Usme. Y se registraron algunos trancones en distintas zonas de Bogotá.

A este día, se sumó el reportero, Juan Diego Alvira, quien salió desde las seis de la mañana para hacer un balance sobre como estaba la movilidad.

Tal como en otras ocasiones, varias personas lo reconocieron y le hicieron saber su aprecio y admiración que tienen hacia él. Mientras que Alvira, aprovechó para pedirle a los ciudadanos algunos consejos de seguridad, pues hace mucho no se subía a un Transmilenio.

Aunque alguien le dijo que llevara su maleta hacia delante, una vez llegó a la estación Héroes, narró que “unas personas estaban muy pegadas y me dio desconfianza porque estaban bastante sospechosas detrás de mí, merodeando. Espero estar equivocado”.

Y grabó el momento en que notó que uno de los bolsillos estaba abierto. “Revisé la maleta y miren. Por fortuna en ese bolsillo espero no haber traído nada de valor. No he chequeado detenidamente y juiciosamente”.