Giovanny Ayala es señalado de acosar a su exnovia y así quedó captado en video

Giovanny Ayala es uno de los cantantes más populares de Colombia desde hace algunos años. Puede considerarse el papá del género al lado de unos cuantos colegas suyos. Su vida romántica ha sido pública, pero nunca ha estado en polémicas, hasta ahora.

Su exnovia ha dado una entrevista revelando que ha tenido que lidiar con toda la familia Ayala, quienes se presentan en su lugar de trabajo constantemente.

A pesar de no revelar cuanto tiempo duró dicha relación, si confesó que todo al principio estaba bien y publicaban fotos llenas de amor. Sin embargo, la pesadilla vino cuando terminaron su relación y empezó a sentirse acosada por parte del cantante.

“Como persona siento vergüenza de mí misma de que la gente sepa, que todo Colombia y que el mundo sepa, que yo fui novia de ese señor. Tengo audios donde el señor Ayala no me baja de sucia, basura, prostituta, palabras enormes. Tengo miedo” aseguró la mujer.

Antes estas declaraciones, el cantante no ha dicho nada, pero muchos suponen que no debe estar pasándola muy bien, sobre todo porque su nombre no solo se ha visto manchado debido a las declaración de Katherine Vargas, sino que incluso, todo quedó captado en un video de seguridad, hablando con los policías correspondientes.

En redes sociales no le perdonaron dichas acciones y no hacen más que criticarlo “Que mal gusto tiene esta muchacha” “Jamás supe que él tenía novia” “Ese siempre ha sido un pa-tan” “las ex de este señor siempre se arrepienten o se quejan, coja juicio”

Algunos apoyan al cantante asegurando que probablemente ella se está aprovechando de su fama, pero lo cierto es que se muestro incluso a la policía grabando los ataques y comentarios de Giovanny. Probablemente, el cantante tenga que dar declaraciones más adelante.