“Todo el mundo se cree médico”: Jhonny Rivera molesto por comentarios sobre su cirugía

Jhonny Rivera es un reconocido cantante de música popular quien ha utilizado las redes sociales no solo para llevar su música a diferentes países, sino también, poder compartir varios aspectos de su vida privada con todos sus seguidores. Y es que el intérprete suele ser muy activo en el mundo digital, donde ha logrado ganarse el cariño de los usuarios por su sencillez, humildad e incluso dando apoyo económico a quienes lo necesitan.

Hace pocas semanas el artista aseguró que se sometió a una blefaroplastia, la cual busca en extirpar el exceso de piel que hay en los párpados y que se va acumulando con el paso de los años. A través de cuenta de TikTok, aseguró: “La única cirugía estética que me hice fue la de los párpados, que incluso ahí tengo morados, así se ve. Yo no me he hecho nada más. La gente por qué es así, joden y joden, solamente tengo esa cirugía”.

Para sus seguidores ya ha pasado mucho tiempo y los ojos parpados de Jhonny siguen inflamados y morados, condición por la cual ha recibido un sinfín de críticas y al parecer, el cantante ya está cansado del tema. Por medio de sus historias de Instagram, el creador de contenido inició asegurando: “Que vamos a hacer con esos morados que no se quieren ir hombre, ah, qué impaciencia con eso, a lo bien”.

Seguidamente, intentando tener calma, afirmó que los comentarios, tanto en redes sociales como en la calle, son repetitivos “Todo el mundo se cree médico, tan chistoso, ¿a ustedes no les ha pasado?”, agregó el cantante.

Posteriormente, compartió algunas de los remedios que suelen recomendarle con el fin de ayudarle a su rostro con la recuperación “échese rila de gallina negra, ayer me eché. Échese rila de gallina blanca, ya me eché también. Todo el mundo es dándole a unos remedios y remedios, ya se echó heces de caballo, ya lo hice. Todo el mundo tiene una receta diferente”, fueron las declaraciones de Jhonny.

A pesar de los malos comentarios, Rivera enfatiza el gran apoyo que ha recibido por parte de algunos de sus seguidores a quienes, según él, aprecia y agradece por acompañarlo en las distintas etapas de su vida.