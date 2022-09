“Solo muere quien es olvidado”: niño buscó a su mamá en el cementerio y durmió al lado

Hay videos que definitivamente conmueven y erizan la piel, sobre todo porque hay muchos que han perdido familiares y se han quedado solos. Los casos son más difíciles cuando se trata de los niños y se tratan de los papás. Mamá solo hay una.

El video conmovió en redes sociales y lo cierto es que todo lo que tenga que ver con los propia muerte, es desconsolador. El niño fue grabado en el cementerio caminando y caminando por todo lado. se veía que estaba buscando algo, pero no se acercó en ningún momento a preguntarle a alguna persona para que lo ubicara.

Luego de varios minutos, logró dar con la tumba que buscaba y resultó que era su propia madre. En un momento, el chico sacó unos documentos que trajo en su maleta, dejó las flores que le llevó al lado de la tumba y le mostró de frente las calificaciones.

Pero eso no fue todo, pues el niño se agacho y parecía estar rezándole a su madre, para luego se acostó al lado de la tumba y se quedó un buen tiempo ahí hasta que se quedó dormido. Finalmente, un hombre lo levantó y le dijo que era mejor que se fuera para su casa. Él guardó sus calificaciones y abrazó la tumba de su mamá como forma de despedida.

Obviamente, el video hizo que más de un llorara, sobre todo porque muchas veces no se valoran a los familiares cuando están vivos. El motivo de la muerte de aquella madre no se sabe, pero definitivamente el niño aún guarda el recuerdo de su madre y no hay que ser adivinos para saber que la extraña.

Actualmente el video tiene más de 775.000 reproducciones y cuenta con casi 14.000 me gusta en YouTube e incluso, han tratado de buscar al niño y saber quién es, sobre todo entender porque estaba solo.