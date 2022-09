Jhonny Rivera presumió sus ‘operaciones estéticas’ en la cara

Jhonny Rivera, aparte de destacarse como cantante, ha obtenido muchos seguidores por los videos graciosos que ha compartido en redes sociales. Es por eso, que incluso en las mismas entrevistas que le hacen, le recalcan que su contenido en Instagram y TikTok son muy buenos.

Lo cierto es que el cantante se la pasa demasiado activado en redes, por eso mismo, comparte todo lo que pasa en su vida por medio de allí, como por ejemplo, el caballo que decidió recoger, atender en casa y darle todas las operaciones necesarias.

Ahora, no apareció hablando de animales, sino de su propio físico. El cantante mostró sus labios completamente hinchados, diciendo que se había hecho un retoque en las cejas. Obviamente, el video solamente era una broma, en donde estaba utilizando un filtro bastante gracioso.

“La única cirugía estética que me hice fue la de los párpados, que incluso ahí tengo morados, así se ve. Yo no me he hecho nada más. La gente por qué es así, joden y joden, solamente tengo esa cirugía”

El video fue tomando con mucha gracia por parte de todos los seguidores, que lo admiran por el humor que tiene, pues muchos le han cogido cariño por la personalidad divertida y acogedora con sus mismo seguidores.

Además de eso, algunos aseguran que incluso el cantante luce más joven debido a que se ríe de cada cosa que le pasa y transmite pura alegría “¿Yina Calderón eres tú?” “Me haz echo la mañana aquí” “Unas de aquí” terminaron de decir los usuarios.

Hasta donde se sabe, el cantante no tiene operaciones estéticas y mucho menos en su cara, sobre todo porque aun es muy joven y no lo necesita.