‘Re locos, papi, re locos” apareció en el Time Square

Kei Linch se hizo viral en redes sociales por una jocoso video que lanzó en TikTok, con una canción original de ‘La Rosalía’. A pesar de que su voz se escuchó en cada rincón de internet, ella no estuvo de acuerdo que se hiciera viral por cosas tan ‘bobas’ como esas, y no por su talento y su grito social.

Sin embargo, sí es cierto que esta visibilidad le ayudó para impulsar su propia carrera musical.

Las pantallas del Time Square son las más conocidas en el mundo por los avisos más importantes salen allí, tanto de moda, de música, de cine y los personajes que más suenan en el mundo. Por eso, Kei se emocionó al mostrar a través sus redes sociales que su nombre y su foto apareció en las las pantallas.

“Parce, hoy me desperté con la noticia de que salí en el 𝗧𝗶𝗺𝗲 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻 no me las creo. Gracias a mi mamá, a mi papá, a la fam, al bro, a la gente del barrio que ha creído en mi” afirmó

Obviamente los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar “Eso, a comerse el mundo” “Toda international la Keilinch” “Uy qué orgullo parce” “Parce usted se merece eso y más”

Y es que la verdad, la cantante ha venido trabajando bastante en su proyecto musical, tanto que incluso ahora mismo está concursando para los premios Latin Plug, que reúne varios talentos de la industria del entretenimiento.

