A Camilo por poco lo echan de su propio concierto

El cantante Camilo Echeverry por poco y no se presenta en uno de sus más recientes conciertos por un pequeño y a la vez malentendido que casi que lo lleva a la expulsión del recinto. Todo ocurrió en Orlando, cuando el intérprete de ‘Manos De Tijera’ se dirigía hacia su camerino, zona en la que la seguridad de cada cantante se hace aún más intensa.

“Me acaba de pasar algo fantástico que tiene ser contado, voy caminando hasta el camerino y me para alguien de seguridad de aquí de Orlando”, comienza a contar en primera instancia, pero interrumpe para decir de una manera muy divertida “Ay, estoy gritando y voy a despertar a índigo. Esperen mejor me voy al baño”.

Tras conseguir un lugar más cómodo desde el cual contar lo que le había ocurrido hizo pausas para agregar que “Me dice, en ingles no, ‘Where is your…?’”, refiriéndose a su identificación, a lo que Camilo le contesta “No tengo. Y él me dice ‘¿por qué no tiene? Usted no puede estar acá”.

Pero en medio de la confusión para hacerlo entender le hace mímica con la mano como si sostuviera el micrófono, diciéndole que él era el cantante que se iba a presentar. Sin embargo, esto no fue suficiente, y tuvo que llegar alguien de su equipo para aclarar la situación. “Yo soy Camilo el que va a cantar, y ahí me rescató alguien, pero casi me echan de mi propio concierto”.

Minutos después de contar el impase Camilo aseguró que “El señor de seguridad no era de La Tribu”, pero que tras el incidente el agente se unió a su camada de admiradores y lo demostró con un lindo gesto presentando al trabajador y compartieron una fotografía juntos que fue mostrada junto al video en su TikTok.