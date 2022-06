“Fui víctima de abuso sexual y quería quitarme la vida”: rapera de ‘Relocos, papi; relocos’

Karla Lucía Cajamarca, mejor conocida como Anarquía o Kei Linch, reveló en una entrevista que antes de la fama, tuvo una infancia difícil en la que fue víctima de abuso sexual e intento quitarse la vida, pero encontró refugio en la música.

“Cuando empezó esto yo no tenía proyección de nada, no tenía visión, simplemente la música y el rap me salvaron la vida porque tuve un momento muy difícil y es que fui víctima de abuso sexual y de hecho quería quitarme la vida, pero lo que hice fue irme a escribir, irme a hacer música y de cierta manera me empoderé con ella”, dijo Kei Linch a la emisora La Kalle.

Le puede interesar: El “trauma terrible” que tiene Jessica Cediel tras la cirugía de los biopolímeros

Luego de esta confesión, la artista agregó: “en ese momento no tenía la visión, simplemente era una catarsis y era la manera de encontrarme a mí, de sanar y me fui en ello; ya cuatro años después me di cuenta que me gustaba mucho y que tal vez podía tener una oportunidad en el rap y me dejé llevar. Ahorita estoy proyectada y me veo grande”.

También, la rapera habló del video que la hizo popular llamado ‘Relocos, papi; relocos’ que es una parodia de una canción de Rosalia: “Estaba aburrida, tenía gripa y me dijeron que cantara Saoko así; entonces me puse a cantarla y la actúe de otra manera, la canté de otra manera y hasta me veo tímida en la cámara porque yo no lo quería subir, solo que mi familia me insistió y al día de haberlo subido ya tenía millón y medio de reproducciones”.

Vea también: Yina Calderón muestra el estado actual de sus glúteos y causa polémica en las redes

Kei Linch nació en Madrid (Cundinamarca) y está en el mundo de la música desde los 14 años, ella pasó por el Factor X por accidente, ya que iba a acompañar a un amigo y terminó participando, logrando llegar a la final del reallity.

La artista publicó recientemente en su cuenta de Instagram un video en contra de la violencia sexual, en el que señala que la culpa nunca es de la víctima, “la única persona responsable es el agresor”.