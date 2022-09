Natalia Paris explica por qué ‘se le subió el muerto’ a Yina Calderón

Natalia Paris es una de las modelos más famosas de Colombia, tanto así que llegó a convertirse en el amor platónico de más de un seguidor. Aunque la paisa no sigue tan activa como antes en el mundo del modelaje, intenta combinarlo junto a otra de sus pasiones, su labor como Dj, en donde ha tenido la oportunidad de ser llevar su música a diferentes eventos tanto nacionales como internacionales y sus redes sociales han sido las principales protagonistas en medio de esta nueva aventura.

Y es que Natalia suele ser muy activa en el mundo digital, donde no solo comparte sus diferentes gustos musicales, sino también, aquellas experiencias por las que atraviesa diariamente. La paisa en las últimas horas se refirió al video publicado con Yina Calderón, en el que relata la rara situación que ha tenido que enfrentar desde ya hace varios días. “Se me está ‘subiendo el muerto’, así se llama la teoría, me da escalofrío y me dan ganas de llorar (...) Estaba en mi cama cuando se me subió, me puse a orar. Y ayer fue terrible, no pude dormir, se me subió dos veces”.

Este tipo de experiencias son catalogadas como ‘parálisis del sueño’, siendo este un padecimiento usual entre la población. Tanto así que Natalia decidió referirse al tema indicando que había visto el video de Yina rondando en las redes sociales y enfatizó: “es un tema tabú del que nadie habla”.

Además, resaltó que aunque suene algo sorprendente, es real. La paisa agregó que en varias ocasiones ha tenido que atravesar este tipo de padecimiento y enfatizó que la única herramienta que le ha funcionado han sido las limpiezas energéticas a partir del uso del palo santo, ruda y otras hierbas que funcionan para alejar las malas energías.

De acuerdo, con sus declaraciones, estos son seres del más allá, quienes se alimentan de la energía de los seres humanos: “son unos morbosos, se aprovechan de ti y de tu energía”. Además, resaltó que se obsesionó con el tema debido a sus repetitivas experiencias y hasta llegó a visitar un experto en el tema.

Asimismo, Natalia afirmó que la salida está en la vibración, aconsejando a sus seguidores a mantener tranquilidad y paz diariamente, basándose en un equilibrio tanto emocional como físico, desde la alimentación y rutinas de ejercicio adecuadas. La parálisis del sueño se da, según ella, por el consumo de drogas, depresión, ansiedad e incluso cuando se visitan lugares cerrados y concurridos, como conciertos e iglesias. En donde estos seres se alimentan de las energías de los seres humanos.