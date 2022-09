La fugaz aparición de ‘JuanDa’ que emociona a sus seguidores

‘JuanDa’ logró convertirse en poco tiempo en uno de los creadores de contenido más queridos en las redes sociales. El joven ha sabido cautivar las audiencias debido a sus divertidas ocurrencias con varios de sus amigos, familiares y sus mascotas. Sin embargo, desde hace algunos meses ha estado desaparecido del mundo digital y sus fans piden que vuelva pronto. Y es que el influencer cuenta con más de 3.8 millones de seguidores en Instagram y alrededor de 18 millones en su cuenta de TikTok.

Con el paso de los días, sus fans han optado por convertirlo en tendencia en las diferentes redes, buscando que el influencer vuelva a entretenerlos con cada uno de sus contenidos y por supuesto, saber que todo anda bien con respecto a su salud mental y física, ya que, según algunos rumores estaría atravesando episodios de ansiedad y depresión.

La sorpresa fue por partida doble para los fans tanto de JuanDa como de la cantante Dua Lipa, quien se presentó el pasado domingo 18 de septiembre en Bogotá. A través de Twitter se viralizaron fotos del creador de contenido disfrutando del concierto de la británica y sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad para decirle lo mucho que lo extrañaban y además, anhelan el momento en que vuelva a retomar sus redes sociales.

Lo que llamó la atención del resto de los internautas que no pudieron asistir al concierto fue que el influencer si ha tenido un cambio físico, pero, no como se esperaba. De acuerdo, con los usuarios se le vio mejor que nunca, tranquilo y con un ‘look’ mucho más fresco que antes.

Sin embargo, tras meses de ausencia, el creador de contenido no ha dado ningún tipo de señal sobre su regreso o no al mundo digital. Teniendo en cuenta que no es fácil darse a conocer ni mucho menos ganarse el cariño de los usuarios, resaltando que esta no es una labor sencilla e incluso varios creadores de contenido siguen intentándolo.

Besties en el concierto de Dua lipa pic.twitter.com/bDMfHYoWw9 — Nicolás | 30 (@nicolasrareval0) September 19, 2022