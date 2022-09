De las rutas del TransMilenio, al diamante de ‘La Voz Senior’

‘La Voz Senior’ es el programa perfecto para ver en las noches de la televisión colombiana, debido a las hermosas historias que tienen los participantes por contar. Dichas historias, generalmente, son duras de contar y escuchar, pues no todos han tenido la vida que han deseado.

Si la versión ‘Kids’ era bastante conmovedora, ‘La Voz Senior’, ha hecho que más de uno llore, ya que algunos abuelitos llegan solos y han tenido que pasar, como dicen por ahí, las duras y las maduras.

Yesid llegó al diamante de ’La Voz Senior’ luego de haberse montado día a día en el TransMilenio. Obviamente, el trabajo es bastante honrado, no es fácil para todo el mundo, sobre todo porque a veces el pánico y los nervios pueden jugar una mala pasada.

Sin embargo, Yesid contó su historia como si fuera el escenario más grande. A pesar de que tiene un público que no pagó por su presentación, sí es cierto que logra formar una gran valentía y personalidad, sobre todo para las personas que son artistas, además porque varias historias de famosos encontrando nuevos talentos, son muchas.

Muchos en redes sociales no pudieron evitar comentar la hermosa alma que tenía Yesid, pues se veía demasiado cariñoso y feliz, a pesar de todas las adversidades.

Cuando se presentó, encantó al público porque no hacía más que recibir elogios por parte de ellos. sin embargo, no fue suficiente para que algún jurado se volteara, por ende, no pasó al siguiente nivel en ‘La Voz Senior’.

a pesar de ello, Yesid salió demasiado feliz de dicho escenario, afirmando que su trabajo diario, era pasear toda Bogotá en el articulado: desde el Portal Norte, por la 30, hasta la 80.