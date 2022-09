Amor de ‘reality’, participante de ‘La Voz Senior’ pide matrimonio a su pareja en ‘Día a Día’

‘La Voz Senior’ se ha posicionado como el programa más visto por los colombianos, según algunas cifras suministradas por Ibope, empresa líder en el mercado de investigación de medios de comunicación en América Latina. El reality de canto ha logrado cautivar a los televidentes debido a las tiernas y cautivadoras presentaciones que tienen los abuelitos, siendo este el turno para que los mayores de 60 años tengan la oportunidad de deleitar con sus voces a los espectadores del programa.

Como es costumbre, los más recientes eliminados suelen estar presentes en ‘Día a Día’ con el fin de narrar su experiencia a largo del concurso, sus condiciones de vida antes de presentar las audiciones a ciegas y por supuesto, aquellas amistades que dejaron en el programa e incluso un nuevo amor.

En la emisión de este 20 de septiembre, estaba presente en el matutino Ninfa Patricia Cohen, una de las exparticipantes del programa. En medio de su visita apareció Gustavo Rodas, con quien, al parecer, inició una relación durante su estadía en el reality de canto.

Si bien, para los presentadores y Ninfa su aparecieron fue algo normal, pues, pensaron que solo se trataba de una visita. Luego, Gustavo mostró un ramo de flores, el cual llevaba consigo y unas cortas palabras, dedicándole su amor a su pareja. Seguidamente, el hombre en medio del matutino decide pedirle matrimonio a Ninfa, ella no se esperaba una propuesta de este calibre. Sin embargo, correspondió al beso y la proposición de su pareja.

Ante el hecho, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los presentadores, quienes no solo estaban asombrados, sino también conmovidos por la situación que estaban presenciando.

¿Cómo surgió el amor entre Ninfa y Gustavo?

Ambos se conocieron en los comedores, los cuales están dispuestos por los participantes, que llegan al canal. Gustavo fue quien, a partir de detalles como chocolates y algunos postres, conquistó a la palmireña.

“Yo no lo busqué, él llegó. Es una persona muy dulce, caritativo; tiene unos valores divinos. Acá en Bogotá no hubo nada porque yo me fui, pero me empezó a llamar por la mañana, al mediodía y la medianoche. Conocí su familia y su forma de vivir”, fueron las palabras de Ninfa.

Además, aseguró que sus hijos fueron quienes la apoyaron para que se diera una oportunidad con Gustavo y así fue como la pareja poco a poco fue enamorándose.