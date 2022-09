“Peor que el Jamming”: la decepción del público por la gestión en el concierto de Dua Lipa

Entre los conciertos más esperados de este año en el país estaba el de Dua Lipa, una artista británica que con su exitosa trayectoria musical ha logrado posicionarse en las listas de los más escuchados a nivel mundial.

También le puede interesar: ¿Le compró un carro? Aída V. Merlano presumió orgullosa a su ‘Sugar Daddy’ en redes

Así, después de una larguísima espera, el pasado domingo 18 de septiembre, las filas comenzaron a llenarse desde las seis de la mañana, pese a que el show no comenzaría hasta varias horas después. Llenos de emoción, miles de personas asistieron al concierto, que se llevó a cabo en el Parque Salitre Mágico de Bogotá.

Sin embargo, pese al show y talento entregados por Dua Lipa sobre el escenario, muchos asistentes quedaron decepcionados, especialmente por temas relacionados a la organización y gestión del evento.

Cabe resaltar que su paso por la capital del país se hizo en el marco de su gira internacional ‘Future Nostalgia 2022′, para la promoción de su nuevo lanzamiento, que lleva el mismo nombre. El tour había sido programado inicialmente para 2020, pero tuvo que ser aplazada debido a las restricciones del Covid-19.

Las críticas en contra de Ocesa, organizadores de concierto de Dua Lipa

Una vez adentro, se presentaron un sinnúmero de situaciones que no le permitió al público disfrutar de los éxitos como ‘One Kiss’, ‘Physical’ y ‘Levitating’. Las quejas de cientos de personas quedaron plasmadas en las plataformas digitales.

Lea también: ¿Eso para qué pagar boleta? si desde afuera se ve mejor el concierto de Dua Lipa

Uno de los comentarios más recurrentes fue la baja calidad del sonido que, incluso para los que estaban en la localidad de Platino, es decir, más cerca al escenario, significó una experiencia desagradable.

“Yo estaba en Platino y en las primeras tres canciones no se oía la voz de Dua. La gente claramente cantaba fuerte y no se oía nada, no me imagino cómo fue estando en General”, escribió un usuario en Twitter.

Otro de los problemas que notaron los asistentes fue la dificultad a la hora de ver el escenario y el show planeado para la velada. Según los testimonios, la zona General no contaba con las pantallas adecuadas para transmitir el show e, incluso, en redes hubo una ola de memes y burlas porque la visualización era mejor desde afuera del lugar.

“Dua Lipa es genial, pero este es de los peores conciertos a los que he ido. Muchos no lo disfrutamos porque fue un fracaso, no supieron poner las pantallas y lo único que terminamos viendo fue celulares”, alegó alguien más.

Las críticas van dirigidas en su totalidad hacia Ocesa Colombia, la empresa responsable de la desafortunada organización del evento.

Lo ocurrido preocupa a los fanáticos de Harry Styles, exintegrante de la banda One Direction, pues ya fue anunciada su presentación en el mismo lugar, un espacio que para muchos no es suficiente para artistas de tan alto nivel.