¿Le compró un carro? Aída V. Merlano presumió orgullosa a su ‘Sugar Daddy’ en redes

Desde que se conoció la condena que debe enfrentar luego de ser relacionada con la fuga de su madre, la influencer Aída Victoria Merlano no ha dejado de aparecer en los titulares de medios nacionales. En una nueva oportunidad, la joven ha logrado captar la atención del público por unos videos subidos a sus redes.

Cabe recordar que la polémica comenzó cuando la joven les contó a sus seguidores que la Fiscalía había encontrado pruebas que la ligaban directamente con el escándalo que protagonizó su madre, la excongresista Aida Merlano, en 2019 cuando salió por la ventana de un consultorio odontológico de Bogotá.

Así, entre lágrimas, la joven reveló que, al parecer, tendría que cumplir una condena de 17 años de cárcel sin posibilidad de cumplirlos en su residencia. Sin embargo, finalmente se supo la decisión final de la justicia, que le otorgó siete años y medios de casa por cárcel.

¿Aída V. Merlano tiene ‘Sugar Daddy’?

Desde entonces, Merlano ha seguido siendo centro de atención y ha retomado su contenido humorístico de costumbre y con el que genera ingresos. Así, en una serie de historias subidas a su cuenta de Instagram, sorprendió a más de uno al presentar con orgullo a su ‘Sugar Daddy’.

Primero, aparece hablando de un supuesto viaje para dos con destino a Dubai. Luego de eso, aparece en cámara un adulto mayor reclamándole que no lo muestra en sus redes sociales, a lo que ella le responde que “no es por que me de pena, sino porque mis amigas son muy bandidas y me toca cuidarlo”.

Más adelante se evidencia que están en un concesionario, en donde muestran varios modelos de autos y los que supuestamente compraron. Finalmente, aparece una mujer que, se entiende, sería la esposa del hombre, y protagoniza un pequeño escándalo con Merlano. La situación, que evidentemente se trata de una broma, le sacó más de una sonrisa a sus seguidores, quienes le dedicaron varios comentarios positivos.