Nicolás Arrieta dice que no tiene nada contra Cintia y Yeferson Cossio

El influencer Nicolás Arrieta sigue desmantelando las estafas a través de las redes sociales, y por ende, aclarando cada uno de los métodos que se llevan a cabo en Internet para atrapar a posibles víctimas.

Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, ha recibido críticas en sus redes por presuntamente ensañarse con la pareja de hermanos influencers Cintia y Yeferson Cossio. Es así como una de las seguidoras de ambos le respondió. “Es verdad, a mí ambos me encantan, pero Nico pareciera que tuviera algo personal en contra de ellos”.

Nicolás Arrieta no dejó pasar desapercibidas las palabras y decidió crear un video en respuesta en el que asegura que no tiene nada personal en contra de ellos. “Con los Cossio, cero personal, eh yo les escribí cuando hablaba con ellos, les escribí por mensaje directo, les mande WhatsApp les dije: ‘Oye esto es una estafa, ojo con esto’, ‘No publiquen más esas cosas’. Les dije en persona, le dije a Yeferson ‘Maric… ojo con esto, mira la gente me está mandando mensajes’. Le envié los mensajes que me enviaba la gente ‘Ay sí, estoy hablando con mis abogados’ y siguen haciendo lo mismo”.

Y es que al parecer ambos hermanos promocionaban un producto que no les daba los resultados esperados a los clientes, y ante ello las víctimas recurrían a las redes de Nicolás para dar a conocer lo que era una presunta estafa.

El creador de cometido insistió que, en repetidas ocasiones, le reiteró a uno de los hermanos de la situación, pero es que este hacía caso omiso al respecto.

“Sería personal si yo siguiera poniendo por encima mis intereses personales, con mis intereses y la persona que soy públicamente. Yo no le tapo las cagadas a nadie, sí, yo prefiero terminar una amistad, a ser amigos de personas que siguen haciendo esto, porque yo he durado todos estos años siendo una persona honesta y correcta, y en este momento denunciando estafas, como para que lleguen y me digan ‘Es que tu amigo me está estafando’, ‘Oiga su amigo es un estafador’ y 300 mensajes así”, agregó.

Finalizó diciendo que ante esto lo mejor es alejarse de ese tipo de personas, para evitar mal entendidos con su público y reiteró que tiene un material extenso en el que explica todo al respecto.

“Sinceramente prefiero no ser amigo de gente así. No es personal, aquí publicamos a cualquiera que estafen. Tengo todo un video en YouTube si lo quieres ver completo respondiendo a este tema. Y si te parece mal que denuncia a la gente que estafa pues el problema eres tú”.