“Canto porque me da la gana” La ‘Toxi Costeña’ defiende su nueva canción ‘La chucha preciosa’

Cindy, mejor conocida como la ‘Toxi Costeña’ es una cantante del caribe colombiano que es recordada por su tema ‘Macta llega’ en el que hablaba de una infidelidad de la que fue testigo y quiso advertirle a ‘Marta’ para que llegara al lugar y se diera cuenta de lo que estaba sucediendo entre su novio y otra mujer.

Ahora ‘La Toxi’ decidió lanzar una nueva canción titulada ‘La chucha preciosa’, que le ha traído más de un problema por su letra, ya que hay personas que la consideran muy explicita haciendo referencia a contenido sexual. Tanto así que la cantidad de denuncias que le hicieron a través de sus redes sociales llevaron a que estas le fueran bloqueadas por un tiempo.

Tras la polémica Cindy decidió referirse al tema en el programa La Red, en donde dijo que, revisando las publicaciones de su novio se dio cuenta que una mujer le comentaba sus fotos y le decía que estaba precioso, hermoso por lo que ella le dijo a su pareja “dile a la que se la pasa comentando tus fotos que preciosa está la chucha mía que venga y le de me encanta”, y de ahí nació la idea para hacer la canción.

Además agregó que en Colombia se apoya a los cantantes de reguetón extranjeros sin importar las letras obscenas que tienen sus canciones, pero que con ella sí dicen “pena de muerte pa’ esta vieja, está dejando a los colombianos por el piso”.

Finalmente sentenció el tema diciendo “Canto porque me da la gana, todo el mundo puede cantar y la Toxi no puede cantar” y según ella todo se debe a un tema de envidia, porque hay personas que quisieran ser como ella y por eso se quejan tanto al no lograrlo.