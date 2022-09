¿Así quien no se enamora? Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza lo entregan todo en cada publicación

No hay un día que no se demuestren su amor, así son Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza quienes no pierden la oportunidad para usar sus redes sociales y dejarle hermosas palabras el uno al otro.

Puede leer: Melina Ramírez confiesa el secreto para dormir bien

Recientemente lo demostraron de nuevo con un seriado de imágenes en las que los juegos, la complicidad y en especial la diversión forma parte de su relación. Pero lo que más destacó, además de los espectacular que lucen, son las tiernas palabras que dejaron al pie de publicación y que fue dado a conocer de manera simultánea.

“Encontrar el amor y la amistad todos los días en la misma persona ♾❤️”, se puede leer mientras Melina Ramírez está montada sobre la espalda de Juan Manuel Mendoza. En los comentarios del post no faltaron las reacciones de los seguidores de la pareja quienes dejaron las más tiernas de las palabras.

“Se ven tan bellos, transmiten paz y tranquila dios los bendiga 🥰❤️” y “Hermosos los dos amor del bueno 💕 👍 😍 ❤️ 💖 ♥️ 💕”, son algunos de los mensajes que destacan de parte de sus seguidores.

El secreto de la felicidad de Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza

A Melina Ramírez como a Juan Manuel Mendoza se les ve compartir hasta los entrenamientos, para brindarse apoyo a la hora de realizar las diversas rutinas. Esta dedicación puede ser un perfecto escape de la rutina para así andar en el camino de la felicidad.

Ayuda a alejarse de la monotonía, pues deja a un lado los hábitos que sumergen a una pareja en la costumbre para dar la bienvenida a una actividad nueva, fresca y muy divertida.

Aunado a que tienen una doble motivación, pues se tiene a esa persona al lado que te animará para seguir adelante con el plan. El ejercicio conecta de otra forma, de esta manera se dedicará tiempo de calidad a la relación como el caso de Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza.