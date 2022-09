¿Mazorca asada mientras visita la Torre Eiffel? Un colombiano se rebusca vendiendo esta comida

Dicen que hasta en el más recóndito lugar del mundo hay un colombiano que se rebusca para sobrevivir económicamente, y esta vez no es la excepción.

En la plataforma, Tik Tok, un vídeo se volvió viral por cuenta de un hombre que al frente de la Torre Eiffel, vende mazorcas asadas, en un pequeño carrito.

Como si se trata de un día normal en Bogotá o cualquier ciudad del país, Deivinson Campo, llevó hasta París este plato típico, con el que además le genera ciertos ingresos.

La grabación, que ya cuenta con más de 400mil reproducciones y 19mil me gusta, ha llamado la atención, pues vende este producto tal cual como el original: con sal o mantequilla, y ayudando a la cocción de las mazorcas, con un pedazo de cartón.

“Si a veces se encuentran a alguien vendiendo un tinto o una arepa, hay que ayudar. Es el trabajo de muchos. De llevar comida a sus casas. Desde París. Bendiciones”, dice Campo.

Son varios los comentarios que le han dejado a este colombiano, felicitándolo por su rebusque, pero también recordándole las medidas de higiene, pues despacha la mazorca con la misma mano que recibe el dinero.

“¡Super! Me encanta el maíz caliente, pero no toques plata y comida directamente. Utiliza una pinza para el maíz”. “Dime que eres colombiano, sin decirme que eres colombiano”. “Qué elegancia la de Francia”. “Ya me vi vendiendo merengón”.

En otro video, compartido también desde su cuenta, Deivinson cuenta que también vende morcilla con papa en las calles de la capital de Francia.

“Nos encontramos en otra faceta de nuestra vida. Rebuscándonos la vida como todos los latinos que decidimos migrar a Europa (...) La señora las prepara y yo me encargo de venderlas. Ya tenemos varias por entregar”.