Fan le pidió matrimonio a Karol G en pleno concierto, así le respondio ‘la Bichota’

Karol G sigue rompiéndola con su talento musical y belleza en todo el mundo, muestra de esto son los ‘sold out’ en cada nuevo concierto que da como parte de su gira $trip Love Tour. La paisa ha generado noticia, por el Ferrari azul que cuelga en sus shows, por regalar dinero a los fans que más bailen, por sus pasos candentes que dejan a todos queriendo más, entre otras anécdotas.

Además se habla mucho de Karol en los últimos días por los rumores que la relacionan románticamente de nuevo con el tambien cantante Anuel AA, ante esto la paisa ha dicho que siguen siendo amigos y que el tener o no fotos junto a su ex en el Instagram no quiere decir más allá que le tiene cariño y es parte de su historia.

También se ha hablado de la posible relación que tiene con el cantante Feid, algo que ella tampoco ha salido a desmentir o confirmar, lo que sé se sabe es que son muy cercanos, han hecho música juntos y se conocen de hace varios años atrás ya que vienen de la misma región.

Ante todas estos quites que le ha hecho Karol a los rumores que quieren vincularla en una relación amorosa, hay quienes se atreven a proponerle que los deje ser su pareja, ya que ella está soltera nada se pierde con intentar.

‘Soldado caído’

En uno de sus recientes conciertos en Canada como parte de la gira un hombre llegó al lugar del evento con una pancarta que decía “Carolina Giraldo cásate conmigo por favor, que la tóxica me dio permiso” a lo que la colombiana respondió “Yo te amo ¿con anillo y todo? Ay pero es que yo ya no me quiero comprometer”.