“Ni los niños ni las niñas se besan en la boca”: critican a Pipe Bueno por demostración de amor a su hijo

La indignación se hizo presente en uno de los últimos posts en la red social Instagram del cantante Pipe Bueno, y es que lo que eran unas fotografías compartiendo con su hijo en un día normal de piscina terminó siendo el blanco de las críticas.

“Te amo hijo mío… y ya viene en camino tú lindo hermanito para que sean los mejores amigos!! Gracias Dios por esta bendición que has traído a mi vida que se llama familia”, escribió al pie de publicación Pipe Bueno.

Pese a estar más que disfrutando del agua y especialmente de lo que es el amor de padre y su hijo, ya que es lo que se percibe en las gráficas, hubo a quienes les desagradó las demostraciones de amor de Pipe a su hijo y de inmediato se volcaron al post a criticarlo.

“L@s niñ@s no se besan en la boca 🤦”, “A los hijos no se les da besos en la boca aprendan se respetan”, “A los niños desde pequeños toca enseñarles a no besarlos en la boca. Por eso crecen con cosas raras” y “Ni los niños ni las niñas se besan en la boca” son algunos de los mensajes que destacan en la publicación de quienes no estuvieron de acuerdo.

El resto de los comentarios estuvo cargado de muy buena energía para el cantante, su hijo y en especial a Luisa Fernanda W quien días atrás estuvo hospitalizada y permanece en reposo médico.

“Hermosos👏 👏 👏 no hay nada más valioso, que el tiempo que se comparte con ellos, Dios los bendiga 💯 🤗 un fuerte abrazo familia 😍 👏 👏” y “Tan lindos, los quiero mucho y ya esperando con ansias a Domenic ❤️”, son algunos de los mensajes que destacan en el post.

Las muestras de afecto con los niños, como los besos o piquitos en la boca, no tienen contraindicaciones si se producen en un contexto de amor sano y son bien acogidas por parte de los pequeños como el caso de Pipe Bueno.

Las formas de afecto humanas son infinitas y variadas según cada cultura, por ejemplo, en Francia, tres besos para saludar, en Rusia los ósculos entre los hombres como saludo y expresión de afecto se aceptan con naturalidad.