Pipe Bueno pide a las mujeres que confíen con un divertido video

El cantante Pipe Bueno y su esposa la youtuber Luisa Fernanda W se unieron a uno de los trend más virales de las redes sociales, se trata del éxito musical ‘Con una Prima’ (Déjame Revisarte el Celular 2) de Ingrid Laien y Los del fino.

Es así como la pareja comienza a recrear la escena al ritmo de “Amor voy a salir con una prima, ¿qué prima?, una que viene del campo pa’ vacilar y beberno’ uno’ traguito’ mientra’ tanto. ¿Y quién te dio permiso pa’ estar andando?, ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando”.

Y mientras Pipe Bueno muestra la botella que se va a tomar sale rápidamente del lugar, mientras que Luisa Fernando W se queda de manera divertida bailando ligeramente para todos.

El clip fue acompañado por unas palabras del intérprete de ‘Guaro’ quien abogó por los hombres y mujeres que han pasado por una situación similar, al tiempo que pidió que les contaran si les ha ocurrido algo parecido.

“Yo no sé porque nunca nos creen que vamos a salir con una prima… Confíen más mujeres, ¡Confíen! Donde están los parceros que les ha pasado confirmen. Y las mujeres que no nos creen confirmen también”, escribió Pipe Bueno. Como era de esperarse el post se llenó de reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en confesar sus experiencias al respecto.

“A mí me gusta salir con los primos. Son los mejores en desorden. 👏”, “Yo dejo al hombre ser que salga con quién le dé la gana 😃👍” y “Hay que dejar ser pues, el que la va a hacer la hace así le controles o no, ahora es mejor dejar que hagan lo que quieran y así uno puede ver lo que realmente son sin apariencias”, destacan entre las respuestas.