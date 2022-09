Margarita Rosa es criticada por, al parecer, proponer a su hermana para ocupar un consulado

Margarita Rosa de Francisco volvió a ser parte de las pantallas colombianas por su papel dentro de ‘Café, con aroma de mujer’. La telenovela ha estado, en el top 10 de los programas más vistos de la noche y como era de esperarse, a la actriz se le ha visto emocionada, pero, ha criticado la “mochada” que, según ella, le están dando a esta producción.

Y es que la actriz suele ser muy activa en redes sociales, en donde deja claro sus posiciones políticas y aquellas acciones en las cuales está en contra sobre los temas actuales del país, así se encuentre residiendo en Miami. Sus más fieles seguidores andan pendientes de cada una de sus declaraciones, tanto así, que le recordaron su tweet de 2021, en donde la escritora aseguró, que si algún día llegaba a pedirle favores al Pacto Histórico, en determinado caso que fuera el ganador de las elecciones, la denunciaran y así fue.

En los últimos días, mediante el trino Beto Coral, en donde el activista se refiere a la salida de Pedro Valencia, familia de la congresista Paloma Valencia, del consulado de Miami. Margarita agregó: “Y pensar que @ADRIDF0364 les pondría ese consulado a marchar como debe ser, rindiendo cuentas al centavo y con bella ética de trabajo. Así lo logró cuando trabajó en el consulado de Toronto. Averigüen bien quién es.

Sin embargo, para muchos seguidores sus palabras fueron un sutil mensaje, en donde plantea a su hermana Adriana de Francisco como la persona ideal para ocupar este puesto en el consulado de Miami, debido su gran éxito en Toronto, Canadá. Ante sus declaraciones, la publicación se llenó de críticas teniendo en cuenta sus pasadas afirmaciones, en donde aseguraron: “¿Pidiendo cargos su merced? ¿No era lo que tanto criticaba? ¿No le da vergüenza?”.

Pero ella no fue la única que estuvo en el ojo del huracán, también lo estuvo Beto Coral, pues, afirman que el propósito de su publicación se hizo con el fin de que le otorgaron dicho cargo a él. Coral no se quedó callado y le respondió a uno de los usuarios indicando: “No, mi vida. Yo no voy a ser cónsul de nada. Quédate tranquilo”.