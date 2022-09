Así fue la íntima fiesta de cumpleaños de Criss Hurtado ¡Le dieron lo que quería!

Criss Hurtado empezó el día celebrando con un video con uno de los audios más virales de las redes sociales cuando una fecha importante llega y no es hoy que una de las frases emitidas por Jonathan Lipnicki en la película ‘Stuart Little’, por lo que a la voz de “Es hoy, es hoy. Es hoy, es hoy” corrió por toda la casa.

Pero horas más tarde, mientras sus seguidores dejaban en los comentarios del video sus felicitaciones, llegó el agasajo que estuvo enmarcado por un imponente aro forrado en un gran porcentaje por diversos arreglos de flores rosadas y en la base un compendio de globos en tonalidad pastel.

La presentadora lució ataviada en un espectacular conjunto rojo en corte asimétrico de escote en abertura a la altura del pecho que se desprendían en caídas de columnas abiertas que la hacían contemplar una figura espectacular, mientras la ciudad de fondo hacía el marco perfecto de la celebración.

El regalo de Josse Narváez a Criss Hurtado

Este quizás era una de las cosas más esperabas de la noche para Criss Hurtado junto a sus más allegados, pues los regalos dijeron presente, pero con ellos una sorpresa que le tocó el corazón.

“Uno de los recuerdos que más me marcaron en mi infancia fue cuando, en un traído del niño Dios, mis padres me dieron los patines de mis sueños. Ahora que cumplo 39 años, mi niña interior sigue latente y les confieso que andaba echándole el ojo a estos patines hace raaaatooooo y miren estooo aaaahhhhh. Josse Narváez se salió con la suya, me volvió a sorprender y me hizo demasiado feliz!! 😃 🎉 ❤️”.

Luego llegó otro post llenó de una galería de fotografías junto a su hijo y los de Josse Narváez en el que desbordan mucha energía familiar diciendo que ellos, su hogar, es el mejor regalo que pudo tener.