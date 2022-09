Lina Tejeiro confesó que la gente le sabe a mier...

Lina Tejeiro hizo una pausa por un momento sus últimas publicaciones comerciales para retomar de nuevo sus acostumbrados lip sync y esta vez ha hecho uno de los más virales en la red social de TikTok, solo que un detalle muy particular: el mensaje está cargado de mucho odio.

Con una gorra y bien abrigada luciendo su larga cabellera es como Lina ha decidido mostrarse ante todos diciendo: ”No les pasa que a veces como que simplemente les sabe a mier… todo el mundo ¿¡No!? Como que… Los odias… Como… Los odio mal par… a todos hijos de put…”.

La modelo hizo la publicación, de manera simultánea en TikTok y en Instagram, pero a manera de consulta preguntándole a sus seguidores si les pasa lo mismo, por lo que muchos no dudaron en contestarle de una manera divertida y sarcástica como sus palabras.

“Se acaba mi batería social muy rápido!!!! 🥹🥹”. A las reacciones se sumaron estrellas de la televisión como colombiana como Julie Pardau quien comentó: “Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja y me pasa con esa sonrisa también 🤣”.

A la fecha el clip publicado por Lina Tejeiro acumula miles de reproducciones y con ella diversos dúos que han resultado más que divertidos.

¿Ya se recuperó Lina Tejeiro?

Es de recordar que, a través de sus historias de Instagram, la colombiana se dirigió a sus seguidores y les contó que tuvo que llegar de urgencias al lugar por un fuerte dolor de espalda que estaba experimentando días atrás, por lo que tuvo que ser internada.

“Resulta que yo sufro de reflujo urinario, o sea que se me devuelve el ‘chichí’, y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita. Tenía todos los síntomas de otra pielonefritis y estoy esperando los resultados del urocultivo. Voy a aclararles algo, porque muchos supuestos doctores de Instagram me están diciendo que ‘eso te pasa por tener relaciones sin protección’ y no es así”, contó Lina Tejeiro.