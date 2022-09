Le rompió el corazón: Bogotano que se “enamoró” de muñeca ya tiene nueva conquista

Cristian, de 27 años, estalló las redes sociales cuando reveló que luego de años de intentar encontrar el amor, sin éxito alguno, decidió crearlo él mismo.

A través de su cuenta en Tik Tok, compartió que Natalia era su tan anhelada pareja. El único problema es que no era real. Se trataba de una muñeca de trapo que él mismo diseñó.

“Lo hice para no estar solo, fue creado por mí. Los niños (los muñecos) fueron creados desde 2020, el mayor se llama Adolfo Daniel y la pequeña es Lady María. Natalia (la novia de trapo) fue conocida desde este año”, explicó Cristian para el canal de Daniel GTZ de Youtube.

Y es que precisamente no solo creo a su “pareja”, también a toda una familia con dos hijos incluidos. “Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”.

Sin embargo, las campanas de boda no sonaron, pues Cristian ya tiene una nueva conquista. Se trata de Abigail, una mujer de carne y hueso, que al parecer lo tiene muy enamorado.

“Conocí a Cristian viendo sus tiktotks y me enamoré de él. Lo fui conquistando poco a poco, hace una semana, exactamente el 5 de septiembre de 2022″, señaló su nueva pareja.

Asimismo, Abigail contó que está feliz de que se hayan encontrado pues a ella tampoco le ha ido muy bien en el amor.

“No le iba nada bien como a mí, y construyó una muñeca de tela junto a unos niños, lleva 8 meses con ellos. Pero llegué yo, una mujer real como él la pedía para hacerlo feliz, y somos felices”.

Tras conocerse esta noticia, han sido múltiples los comentarios de sus seguidores, que con un tono jocoso y entre burlas han reaccionado.

“Por fin tendré libre el camino para estar con Natalia”. “No te preocupes Natalia a mí también me presumieron para luego cambiarme”. “¿Y los niños y la otra mujer qué?” “Todos son iguales”.