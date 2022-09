Laura Jaramillo se descargó contra quienes critican la vida de los demás

Para Laura Jaramillo quien no la ayude no tiene derecho a cuestionarla Foto: Instagram @laujaramillov

Laura Jaramillo alzó la voz contra aquellas personas que no tienen ningún vinculo en la vida de otros, pero que aun así quieren opinar, cuestionar y mandar en los asuntos de estas.

Es así como a través de la red social Instagram la empresaria se pronunció al respecto aconsejándole a sus seguidores que ninguna persona —y más cuando nunca ha brindado o da un apoyo— quiera cuestionar.

“Si a usted nadie, como a mí, nadie llega a decirle: ‘Tenga Laura pa’ usted pague el colegio de los niños, tenga Laura pa’ que pague los servicios, tenga Laura pa’ que compre el mercadito a sus hijos’, si nadie viene decirle eso, nadie tiene porque opinar de su vida y de las cosas que hace”, dijo en primera instancia.

Luego continuó sobre lo que son los comentarios o sugerencias, las cuales también en algunos casos forman parte derivada de las críticas. “Ni es que ‘Ay es que a mí me parece’ ¡No me parece nada! Nadie tiene porque decir nada, simplemente si no te van a apoyar cállense la boca”, agregó visiblemente alterada en un video que fue recopilado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano.

Laura Jaramillo subrayó lo que es la lucha de las madres por sacar adelante a sus hijos de las mil maneras y sacrificios posibles, tal como lo es la mujer colombiana. Pero llamó la atención en la forma en la que asomó que se trataría de una persona de su entorno.

“El empeño, las ganas y la berraquera que vos le pones a lo que vos haces. Por eso nadie tiene el derecho decirte ‘no me parece’. Porque esas malas energías pegan y más cuando son de personas que son cercanas a vos. Nadie, si no van a apoyar cállense la boca y simplemente deseen lo mejor”, finalizó Laura Jaramillo.