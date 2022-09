Tres parejas colombianas que se han separado este 2022

El 2022 dejó grandes sorpresas en el mundo del entretenimiento, unos llegaron al altar y otros han decidido decir, ‘hasta aquí voy’. De hecho, todos los matrimonios presentes en este top, han sido bastante comentados, sobre todo por la cantidad de años que llevaban juntos. Fueron, en algún momento, las parejas más estables de la farándula nacional, pero como dicen por ahí, ‘todo tiene su final’.

Shakira y Gerard Piqué

A pesar de no vivir en Colombia, la historia de amor se vivió como nunca, luego de que la Colombiana lograra conquistar al futbolista en el mundial del 2010, aunque, de hecho, fue él quien le coqueteo. Eran la pareja perfecta, los dos bellos, con éxito y plata. Tuvieron sus dos hijos y se consolidaron como una de las parejas más emblemáticas. Sin embargo, se dice que desde hace varios años, Piqué estaba engañando a la cantante, lo que obviamente terminó en separación porque Shakira no aguantó más. Pasaron del matrimonio perfecto, al divorcio más comentado del momento.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

Se conocieron en la grabación de una novela y quedaron flechados. Se casaron varias veces y aunque no tuvieron hijos, se prometieron toda la vida juntos. Luego de varias bodas y 13 años juntos, se dieron el último adiós. En un principio empezaron a correrse rumores de infidelidad por parte de él, pero Carmen aseguró, a través de sus redes sociales, que no era nada de eso, simplemente, las cosas tenían que terminar porque ya habían cumplido su ciclo.

Melissa Martínez y Matías Mier

Se conocieron en el 2017 y fue amor a primera vista, tanto, que en ese momento, el jugador se estrelló con un espejo por quedarse mirándola. En ese momento, el jugador tenía pareja y ni vivía en Bogotá. Una vez, cuando Melissa fue a Barranquilla, se encontraron para ir a cenar y desde ese momento no se han separado ni un segundo. Sin embargo, se dice que Mier quería darle una pausa a la misma carrera de Melissa, pero ela no quiso, y se fue. La separación no es elgal aun, pero no faltaría mucho para que lo sea