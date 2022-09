La polémica canción con la que Verónica Orozco debutó en el mundo de la música

Verónica Orozco se ha convertido en una figura reconocida de Colombia gracias a su trayectoria en el mundo del espectáculo, figurando en varias series y telenovelas locales. Pero además de destacarse en la televisión, la actriz también quiso incursionar en la farándula musical, y lo hizo a lo grande con un polémico tema.

Veronica, quien es hermana de la famosa actriz Ana María Orozco, comenzó su carrera desde que era pequeña, consiguiendo su primer papel en el bloque infantil del canal RCN ‘Oki doki’, interpretando a Vainilla. Pero poco a poco fue escalando posiciones y terminó abriéndose paso en el espectáculo colombiano.

La fama de la actriz comenzó a tomar más auge después de la primera década de los 2000 cuando protagonizó ‘Los protegidos’ y ‘A corazón abierto’. Pero unos años antes de eso, la colombiana pensó en probar algo de suerte con la música.

En 2006, Verónica Orozco decidió lanzar un álbum homónimo, logrando muy buena recepción en Colombia y contando con 10 pegajosos temas. Pero su primer sencillo rápidamente comenzó a despertar cierta polémica en el país debido a algunos detalles en la letra que no eran aptos para todo público.

La canción titulada ‘Las bragas’ parecía hablar de las facetas emocionales por las que una mujer estaba atravesando, pasando desde el desgano hasta el total empoderamiento. Y si bien la música presente en el sencillo era del agrado de muchos, una parte de la letra llevó a que muchos pensaran que hablaba de manera explícita sobre la homosexualidad, despertando mucha polémica en el momento.

“Que no te llenes de miedo si me quito la máscara, si de repente una noche me levanto a tu hermana y amanece en mi cama, con la boca pintada, toda desarreglada, y le doy tres nalgadas”, dice una parte de la canción con la que Verónica Orozco debutó en el mundo de la música.

Y a pesar de que su álbum tuvo buena recepción, no fue sino hasta 2016 que volvió a sacar un nuevo sencillo, seguido de otro más en 2020, dejando ver que está más enfocada en su carrera como actriz, pero que no ha dejado a un lado su faceta musical.