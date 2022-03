Así luce Verónica Orozco, hermana de la protagonista de “Yo soy Betty, la fea”

Todos conocen a la actriz colombiana Ana María Orozco, quien son su talento posicionó su personaje de Beatriz Pinzón Solano como el más popular de una telenovela que rompió con todos los récords. Se trató de la producción colombiana “Yo soy Betty, la fea”.

En la actualidad, la actriz está nacionalizada argentina y vive en ese país con sus hijas Lucrecia Quaglia y Mia Quaglia. Lo que no muchos saben fuera de las fronteras de Colombia es que Ana María Orozco tiene una hermana tan talentosa como ella, quien además ha incursionado en el mundo de la música.

Ellas llevan el arte como u legado de familia, ya que son hijas del actor Luis Fernando Orozco y la exlocutora de radio Carmenza Aristizábal. Ana María, de 48 años, pasó a la historia con el abrumador éxito de la telenovela que narraba los enredos de una empresa de modas a la que llega una asistente administrativa poco arreglada pero brillante y logra conquistar el corazón de su apuesto y mujeriego presidente.

Una hermana con mucho talento

Por su parte, Verónica Orozco, de 42 años también ha dado de qué hablar por su buen papel en la exitosa serie A corazón abierto, citó MDZ. El medio precisó que en el año 2006, Verónica “decidió lanzarse al mercado musical colombiano con su sencillo ‘Las bragas’, canción que causó polémica en la opinión pública, debido a su letra cuyo coro dice:

Ella es Verónica, la hermana de Ana María Orozco (Instagram)

“Que no te llenes de miedo si me quito la máscara, si de repente una noche me levanto a tu hermana y le quito las bragas, y amanece en mi cama, con la boca pintada, toda desarreglada, y le doy tres nalgadas”.

Aunque el lenguaje es atrevido y plantea una relación lésbica, Verónica ha sabido combinar los temas frontales con un estilo muy profesional, que no busca el escándalo, sino la reflexión. “Tengo un estilo y una forma de decir las cosas”, defiende.

Para la hermana menor de Ana María Orozco, la actuación ha sido importante, pero la música parece ser su pasión. “Siempre he tenido la música en mí, me fascina cantar y lo dejé un tiempo porque me dediqué a actuar, llegó mi hija (Violeta) y la vida me fue llevando por otro camino. Pero todo el tiempo tuve en mente este proyecto”, dijo en entrevista con El País, de España en el año 2016.

Hermanas inseparables

Todo se hizo viral hace pocas horas porque la siempre popular Ana María Orozco publicó una foto e sus historias de instagram junto a su hermana Verónica y como siempre, luce estupenda.

Como se sabe, las hermanas Orozco Aristizábal son tres: Ana María, Verónica y Juliana, que es licenciada en lenguas modernas y no siguió el camino de la televisión o del cine como sus hermanas. Sin embargo, ellas comparten tiempo de calidad juntas cada vez que pueden y se mantienen en permanente contacto.