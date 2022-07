El costoso regalo que Dani Duke le pidió a La Liendra ¿Se lo dará?

No hay dudas que La Liendra y Dani Duke son una de las parejas de influencers de las que más se habla en redes sociales. Pues desde que inició su relación amorosa la pareja ha protagonizado distintas polémicas y varias veces han estado en el ojo del huracán.

Puede leer: Aida Victoria Merlano le calló la boca a quienes aseguran que sus glúteos son operados

Ahora recientemente y desde la cama de ambos publicaron unas historias que fueron rescatas por una reconocida cuenta de farándula colombiana en la que los influencers hablaron de un tema en particular.

Y es que medio dormidos Dani Duke le expresaba a La Liendra lo que quería de cumpleaños, solo que estamos empezando apenas el mes de julio y ella celebrará un año más de vida, es decir 30 años, el próximo 28 de noviembre.

Lo que quiere de regalo Dani Duke

Es por ello que ya fue adelantando lo que desea por lo que se le escucha a La Liendra decir “O sea, ¿me estás pidiendo que te dé un Bitcoin?”. A lo que la experta en tutoriales de maquillaje contestó “Bueno está bien, gracias novio yo te lo recibo”.

Pero en medio del asombro y las carcajadas a punto de salir La Liendra le refutó ante la cámara “Ah ustedes la escucharon, ustedes la escucharon. ¿Pidiendo Bitcoin de regalo?”.

Ella no perdió tiempo en insistir que puede ser el perfecto regalo de cumpleaños. Pero este aun anonadado continuó “No sí, ya mismo pongo el apartamento a su nombre. ¿También le sirve o qué? Me quiere quitar hasta a Scooby”. Y ella respondió “Yo de eso no hay discusión Scooby es mío”.

Es de recordar que el año pasado por su cumpleaños la sorpresa más grande la recibió de La Liendra, fue una valla en la que se veía a la joven exhibiendo su marca de cosméticos a la que llamó 11:11.

Pero este no fue el único regalo que recibió por parte de su pareja, pues unos ocho ramos de flores la sorprendió junto a una decoración que estuvo ambientada con decenas de globos por toda la vivienda.