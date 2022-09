“Se llevó su peinada por grosera”: Aida Merlano presume de pelea al aire con periodista radial

Tras conocerse la condena a Aida Merlano de 7 años y medio por los delitos de favorecimiento de fuga de presos y uso de menores para la comisión de delitos, en el hecho de fuga que protagonizó su mamá Aida Victoria en 2019, la influencer concedió una entrevista al medio Caracol Radio este miércoles, para que diera su punto de vista de la decisión judicial y respondiera a las preguntas de los integrantes de la mesa de trabajo.

Desde el inicio de la entrevista los periodistas le preguntaron si ella efectivamente ayudó a su mamá, a lo que Merlano dijo que esa pregunta le parecía desfazada y no la iba a responder por estar en medio de un proceso penal.

Además la cuestionaron si seguirá desempeñándose como influencer aún cuando ha sido condenada, a lo que la creadora de contenidos dijo que ese es su trabajo y no le pueden impedir hacerlo y que además de ello dependen varias personas, entre esos adultos mayores y menores de edad de su familia.

Te puede interesar: ¿Aída Victoria Merlano seguirá utilizando sus redes sociales?, así respondió

Sin embargo, la conversación con una periodista en particular, Diana Giraldo, se tornó en discusión, por cuenta de las preguntas inscivas y directas. “Te voy a aclarar una cosa, has tenido una actitud groserísima”. Y aclaró a toda la mesa que ella no estaba diciendo “sí ayudé a mi mamá y me importa un… yo nunca he dicho eso” afirmó Merlano.

“Se llevó su peinada por grosera”: Aida Merlano presume de la pelea

Ese mismo miércoles en la noche, la hoy condenada realizó un en vivo a través de su cuenta en Instagram, para sus más de 3 millones de seguidores. Allí, más relajada y en su casa, habló de la discusión que transcurrió horas antes.

“Me pasan a una cabina, ¿para qué? Para que una desgraciada me viniera a decir vainas (...) Ten cuidado con lo que tú vas a decir por qué si usted hace sus preguntas, yo le respondo”.

Y se dirigió hacia la periodista, Diana Giraldo. “Y viene una señora a atacarme (...) Una peinada se llevó esa muchacha por grosera jajajaj (...) Yo no le voy a responder su loquera, señora ”, señaló en un tono burlesco.