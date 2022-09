“Ella está loca”: Epa Colombia reveló toda la verdad de Karol Samantha

Epa Colombia ha dado mucho de que hablar por sus relaciones sentimentales. A pesar de que su relación anterior con Diana Celis era muy estable, sus problemas siempre fueron bastante públicos, incluso, hubo rumores de violencia entre ellas. Muchos no estuvieron de acuerdo con su relación, Karol Samantha le cambió el semblante a la empresaria.

Lea también: Tres parejas colombianas que se han separado este 2022

Llevan ya varios meses saliendo, paseando, dándose lujos y también dando de que hablar porque no parecieran ser muy estables en lo suyo. Por los diferentes comunicados que ha lanzado Epa Colombia de su vida, se podría decir que no están pasando por su mejor momento, pues hay que recordar que hace poco, la empresaria afirmó que no le rogaría a nadie que no quisiera están en su vida.

Ahora, le han preguntado directamente si sigue en una relación con Karol, a lo que ella aprovechó para revelar cómo la conoció y desde que momento se enamoró. Todos sabían que se habían conocido en el colegio y se convirtieron en mejores amigas, pero lo que no se sabía, es que las pijamadas de las dos se resumía en darse muchos besos hasta la madrugada.

Además de eso, confesó que siempre sintió cosas, pero nunca se atrevieron a intentar una relación, porque Daneidy estaba en una etapa de rumba, drogas y malas amistades, mientras que ella siempre se caracterizó por ser una mujer de casa y muy juiciosa.

Lea también: Carmen Villalobos fue vista con Pancheri, a pesar de que negaron su romance

A pesar de que no confirmó si terminaron o no, por como habló la empresaria de Karol, podrían seguir juntas y felices, pero por cuestiones de tiempo, no estarían compartiendo tanto.

Muchos aseguran que solamente se trata de Marketing y que ni siquiera ellas estarían sintiendo algo, pues puede que Karol la utilice por su plata y la empresaria para dar de que hablar en redes sociales.