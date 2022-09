Revelan la identidad de quien sería el nuevo amor de Matías Mier

Matías Mier, futbolista uruguayo, se ha convertido en el centro de atención debido a su posible separación con la comunicadora Melissa Martínez y la posterior, revelación de unas fotografías, las cuales serían con su nuevo “amor”. Ante lo sucedido, también se conoció que el deportista eliminó de su cuenta de Instagram todas las imágenes que había compartido con la periodista.

Aunque Melissa aún conserva las fotos con Mier en su red social, se le ha visto llena de arreglos florales en su hogar, estos de sus amigos más cercanos en donde le reiteran su apoyo y amor frente a momentos difíciles, lo que sería su separación.

Por otra parte, en las fotos del supuesto nuevo amor del futbolista no se conocía de quien se trataba. Si bien, no son pocos los detalles que se conoció, un medio de comunicación nacional aseguró que se trata de Valentina Rendón, quien no supera los 25 años y el año pasado se graduó como comunicadora social y periodista en la Universidad Externado de Colombia.

De acuerdo el medio, la joven comparte la misma pasión por el deporte y el periodismo, al igual que Melissa Martínez.

Si bien, su ruptura no ha sido confirmada por ninguno de los dos, sus acciones, son más que evidentes. Además, el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ aseguró que los motivos de su separación se basarían en que Matías deseaba que Melissa se quedara en casa y dejara su trabajo como periodista y estuviera parcialmente en su boutique en la capital. Ante la petición del futbolista, la comunicadora habría sido clara y contundente, negándose a la propuesta.

Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar, ya que, varios internautas aseguran: “No se preocupe, mami, que lo hay es colágeno para escoger” “Melissa es una hermosura de mujer, algo mejor le llegará” “Esto es trabajar con inteligencia, y esa es lo mata al hombre” “una imagen habla más que mil palabras. Y todo vimos que el susodicho encontró reemplazo ligero”