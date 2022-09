¿Juan Duque y Andy Rivera están en guerra? Fans aseguran que se están lanzando indirectas

Todos siguen de cerca la relación de Juan Duque con la actriz y modelo Lina Tejeiro, pero también de los pasos de su ex Andy Rivera, por lo que al estar atentos a las redes sociales de los tres comienzan las conjeturas sobre lo que está pasando.

Recientemente el intérprete de ‘X Ti Lo Hago’ hizo un tuit que dejó mucho que pensar a todos los seguidores y que ha sido el epicentro de reacciones de quienes siguieron la relación cercana de su pareja. “Vos sos una chimba, por si ese man no te lo dijo”, escribió Juan Duque.

Vos sos una chimba, por si ese man no te lo dijo. — Juan Duque. (@wawawanduque) September 13, 2022

Las opiniones estuvieron más que divididas y con ellas el reclamo de que supuestamente Juan Duque se aprovecha de la relación con Lina Tejeiro para ganar fama, tal como opinó tiempo atrás la DJ Yina Calderón.

“Claramente usted lo único que busca es general polémica, para ganar seguidores… no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de tus verdaderas intenciones, eres la reencarnación de Lowe Leon”, escribió uno de los seguidores.

Pero el cantante no se inmutó y de inmediato contestó “Si el día de mañana, tu amor platónico te para bolas, ¿no lo aceptas porque es polémica?”.

La canción de Andy Rivera

Tras su viaje a Australia y su paseo por el solemne Santuario de la Memoria o Shrine of Remembrance, el cual es un monumento ubicado en Melbourne, Andy Rivera liberó un nuevo tema que lleva por título ‘Te Perdí’, el cual muchos consideran como una carta abierta a Lina Tejeiro.

“Siento celos de saber que te perdí, y que ya a otro le das, lo que antes era pa´ mí, las cosas no han salido un poco bien. Me arrepiento no haber sido lo suficiente, en caso de emergencia dale llama, sabes que aquí estaré al pendiente”, dice parte de la letra con un video en el que la modelo tiene similitudes a Lina Tejeiro.

Los fanáticos del cantante no dejaron de opinar al pie del video y de inmediato relacionaron la letra con Lina Tejeiro. “Que canción es hermosa me pone el corazón chiquito, saber que esas canciones expresa todo lo que no puede decirle a Lina 😢” y “Lo triste es que la perdió 😢 y todos esperando que volvieran 😞”