Madre de Lina Tejeiro rompe el silencio y habla de cómo se la lleva con Juan Duque

Fue a través de la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram que Vibiana Tejeiro, madre de la modelo y actriz Lina Tejeiro, contestó a una de las interrogantes sobre cómo se lleva con el intérprete de ‘X Ti Lo Digo’.

Ante esto y el polémico momento que se vive por la relación de su hija con el cantante decidió no inmutarse y de una manera amena y serena contestó, diciendo que ya han coincido en diversas oportunidades.

“Juan me cae bien, hemos compartido varias veces, me parece un muy buen ser humano y creo eso me parece lo más importante”, contestó Vibiana Tejeiro. Pero además agregó algo que para muchos pudo ser una indirecta al ex de su hija, pues aseveró que “Además todos deberíamos aprender a rodearnos de muy buenos seres humanos”.

Es de recordar que Lina Tejeiro y Juan Duque son una de las parejas del momento en el espectáculo colombiano y en especial de las redes sociales, pues los seguidores de ambos artistas siguen paso a paso el transcurso de la relación.

Tiempo atrás la actriz reveló que se conocieron durante una fiesta de cumpleaños de Aida Victoria Merlano, pero que el flechazo entre ambos llegó más tarde cuando empezaron a interactuar en las redes sociales. Según palabras de Juan Duque la actriz era su amor platónico.

Ahora recientemente oficializaron su relación cuando Lina Tejeiro fue internada de urgencias en un hospital ante fuertes dolores en la zona baja de la espalda que parecían ser una pielonefritis. Fue precisamente Vibiana Tejeiro quien coordinó con Juan Duque la sorpresa en la que este llegó vestido de médico y a las pocas horas decirle a Lina que quería ser su novio.