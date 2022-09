‘Epa Colombia’ dijo que no piensa “rogarle a nadie”, ¿será una indirecta para su novia?

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, se ha convertido en una de las figuras más comentadas en redes sociales. Las reacciones obtenidas sobre la joven son contrarias, pues mientras que algunos la ven como un ejemplo de superación personal, otros no dejan de lanzar críticas sobre las situaciones en las que suele verse envuelta.

Entre los aspectos más sonados de la vida de la influencer, están las polémica que ha protagonizado, como la destrucción de una estación de TransMilenio o las recientes acusaciones que hicieron en su contra sobre presunto lavado de activos.

Asimismo, la colombiana logra ser constante centro de atención por las declaraciones y confesiones que les hace a sus miles de seguidores en su perfil de Instagram. De hecho, en la tarde de este miércoles les contó a los usuarios que quiere someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico.

“Amiga, te quería decir que me quiero operar de nuevo la nariz. ¿Me dejas? Tranquila, no me volveré a hacer así las cejas. Y ya no más, te juro que quedaré más linda. Hoy el doctor dijo que la cara sí me iba a cambiar un poquito. Entonces, amiga, dígame”, escribió en una historia.

¿'Epa Colombia’ está teniendo problemas con su novia?

La vida amorosa de la joven también ha sido un tema constante de conversación, pues luego de terminar con la futbolista Diana Celis, comenzó una nueva relación con Karol Samantha. El romance parecía ir viento en popa y hasta hubo rumores de una posible propuesta de matrimonio.

Aun así, ‘Epa Colombia’ mandó un mensaje en redes que causó confusión entre sus seguidores.

“Amiga, ¿cómo estás? Ay, ya me voy a dormir, amiga, tuve un día tan bonito. Y te quería decir: yo no me voy a poner a pelear con nadie, a nadie le voy a sacar el mal genio. Simplemente, quien no quiere estar en mi vida, no está. No le voy a rogar a nadie, voy a ser juiciosa”, dijo.

Además, la joven aprovechó para contar que en los próximos días haría un cambio en su vida. “Voy a madurar más, voy a ser más juiciosa. Amiga, ya no me voy a poner las pestañas ni las cejas como a ti te gustan (...) Voy a mejorar y voy a seguir adelante, no me voy a dejar derrumbar”, agregó.